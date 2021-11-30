За полгода выручка предприятий России от продаж составила 95,64 трлн рублей — это мало или много?

За первое полугодие 2021 года выручка крупных и средних предприятий России от продажи товаров, работ и услуг достигла 95,64 триллиона рублей. Об этом сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Прибыль при этом составила 10,64 триллиона рублей. В первые шесть месяцев 2021 года рентабельность проданных российскими крупными и средними предприятиями товаров и услуг достигла максимума за два с половиной года — 12,5%. До этого максимальный показатель был выше в 2018 году — 12,7%. Рентабельность высчитывают как соотношение полученной прибыли к себестоимости реализованных товаров с учетом коммерческих и управленческих расходов.

Наилучшие показатели рентабельности — в Карелии (69,5%), Еврейской автономной области (68,3%), Мурманской области (62,9%), Тыве (50,5%), Астраханской области (50%), Магаданской области (47,1%), Забайкальском крае (46,2%), Сахалинской области (44,3%), Чукотском автономном округе (43%), Красноярском крае (37,6%). В Татарстане рентабельность составляет столько же, сколько и по России, — 12,5%.

Наименьшие результаты оказались у Амурской области, где убыток составил 27% от потраченных средств, Ингушетии (-20,3%), Чечни (-5,5%), Севастополя (-4,4%), Кабардино-Балкарии (-2,7%), Дагестана (-1,5%), Северной Осетии (-0,9%), Крыма (1,1%), Псковской области (1,6%) и Ульяновской области (3,3%).

Фото: Максим Платонов

95,64 триллиона рублей — это:

$127,5 миллиарда, или €113,2 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

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Дарья Акимова