Совокупная выручка крупнейших компаний России составила 84,9 трлн рублей — это мало или много?

По итогам 2020 года совокупная выручка 500 крупнейших компаний России составила 84,9 трлн рублей. При этом она снизилась на 4,9% в сравнении с предыдущим годом. Такие данные следуют из рейтинга РБК 500.

С 2015 года это первое снижение выручки. В рейтинге есть 407 частных компаний, 75 государственных, семь компаний со значительным государственным и иностранным участием, семь частных — со значительным участием государства, и четыре частные — со значительной долей иностранного владения.

В топ-10 вошли такие компании, как «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, Сбербанк, РЖД, X5 Retail Group, ВТБ и т.д.

Фото gazprom.ru

84,9 трлн рублей — это:

$116,5 миллиарда, или €103 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

или по курсу ЦБ на сегодня. На 0,6 трлн рублей меньше, чем совокупная выручка участников рейтинга годом ранее — в 2019 году она составляла 85,5 трлн рублей.

— в 2019 году она составляла 85,5 трлн рублей. 13 выручек лидера рейтинга «Газпрома» — эта сумма равна 6,32 трлн рублей.

— эта сумма равна 6,32 трлн рублей. Столько же составил общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в октябре 2021 года

В 3,7 раза выше, чем расходы российского бюджета за 2020 год — согласно закону об исполнении бюджета, они равны 22,8 трлн рублей.

— согласно закону об исполнении бюджета, они равны 22,8 трлн рублей. Три с половиной выручки компании Tesla — по итогам 2020 года компания Илона Маска выручила $31,5 миллиарда.

— по итогам 2020 года компания Илона Маска выручила $31,5 миллиарда. На 15,1 трлн рублей меньше, чем рекордный для России по сумме иск о компенсации морального ущерба , поданный жителем Оренбургской области — в 2019 году россиянин оценил свой моральный ущерб в 100 трлн рублей. Подробности иска не разглашались.



, поданный жителем Оренбургской области — в 2019 году россиянин оценил свой моральный ущерб в 100 трлн рублей. Подробности иска не разглашались. Столько же компания Samsung планирует направить в контрактное производство микросхем , чтобы одолеть своего главного конкурента — тайваньскую TSMC.

, чтобы одолеть своего главного конкурента — тайваньскую TSMC. На $5 млрд меньше состояния Сергея Брина , соучредителя Google, — по данным рейтинга Forbes на 18 ноября, его капитал оценивается в $121,9 миллиарда.

Дарья Акимова