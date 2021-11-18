Совокупная выручка крупнейших компаний России составила 84,9 трлн рублей — это мало или много?
По итогам 2020 года совокупная выручка 500 крупнейших компаний России составила 84,9 трлн рублей. При этом она снизилась на 4,9% в сравнении с предыдущим годом. Такие данные следуют из рейтинга РБК 500.
С 2015 года это первое снижение выручки. В рейтинге есть 407 частных компаний, 75 государственных, семь компаний со значительным государственным и иностранным участием, семь частных — со значительным участием государства, и четыре частные — со значительной долей иностранного владения.
В топ-10 вошли такие компании, как «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, Сбербанк, РЖД, X5 Retail Group, ВТБ и т.д.
84,9 трлн рублей — это:
- $116,5 миллиарда, или €103 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.
- На 0,6 трлн рублей меньше, чем совокупная выручка участников рейтинга годом ранее — в 2019 году она составляла 85,5 трлн рублей.
- 13 выручек лидера рейтинга «Газпрома» — эта сумма равна 6,32 трлн рублей.
- Столько же составил общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в октябре 2021 года — тогда он снизился на 5,4%, до 84,9 трлн рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- В 3,7 раза выше, чем расходы российского бюджета за 2020 год — согласно закону об исполнении бюджета, они равны 22,8 трлн рублей.
- Три с половиной выручки компании Tesla — по итогам 2020 года компания Илона Маска выручила $31,5 миллиарда.
- На 15,1 трлн рублей меньше, чем рекордный для России по сумме иск о компенсации морального ущерба, поданный жителем Оренбургской области — в 2019 году россиянин оценил свой моральный ущерб в 100 трлн рублей. Подробности иска не разглашались.
- Столько же компания Samsung планирует направить в контрактное производство микросхем, чтобы одолеть своего главного конкурента — тайваньскую TSMC.
- На $5 млрд меньше состояния Сергея Брина, соучредителя Google, — по данным рейтинга Forbes на 18 ноября, его капитал оценивается в $121,9 миллиарда.
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