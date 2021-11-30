Минсельхоз предложил ужесточить правила для квадроциклов

Минсельхоз разработал перечень неисправностей для снегоходов, квадроциклов, болотоходов, багги и других видов внедорожной техники. На основании перечня Гостехнадзор сможет запретить их эксплуатацию, сообщает «Коммерсант».



Разработка нового перечня предусмотрена законом «О самоходных машинах и других видах техники», который вступает в силу в июле 2022 года. Разрабатывался документ для сельхозтехники, но коснется также владельцев квадроциклов и иной «самоходной техники».

Такая техника должна проходить регистрацию в региональных органах Гостехнадзора. Ее водитель долен иметь удостоверение машиниста-тракториста. На учете сегодня стоит порядка 10% от всех самоходных машин.

Процедуру эксплуатации будут применять при неисправностях тормозов, люфте рулевого управления, нерабочих стоп-сигналах при нажатии на педаль или ручку тормоза, неисправности звукового сигнала, выхлопной системы, не горящих фарах, отсутствии номерного знака и превышении уровня содержания вредных веществ в выхлопе.

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Маргарита Головатенко