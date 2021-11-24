Автомобилистов ждут новые штрафы с 1 марта 2022 года

С 1 марта 2022 года в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) введут новые штрафы для водителей. Об этом сообщает автомобильный портал «За рулем».

Оштрафовать смогут за мойку фар, стекол и номерных знаков во дворах — от 300 до 5 тысяч рублей. 4 тысячи рублей придется заплатить тем, кто поставит свою машину на лужайку перед домом, и 5 тысяч — за парковку около детской площадки.

В новом КоАП пропишут, что любой автомобиль, у которого нет хотя бы одной кузовной детали, будет считаться автохламом. Штраф за него составит от 1 до 3 тысяч рублей.

Также с весны будущего года нельзя будет ездить на машинах с неработающими лампочками, слишком яркими фарами, шинами не по сезону, без устройства фароочистки, видеорегистраторами и наклейками на лобовом стекле, с поврежденным бампером и лебедками, не оформленными правильно в ГИБДД. За это можно заплатить 500 рублей штрафа.



Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова