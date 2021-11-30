Новогодний бюджет казанцев превысил уровень предыдущих лет

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Жители Казани в среднем планируют потратить 18,4 тыс. рублей на человека на празднование Нового года и каникул в текущем году. Сумма рассчитывается без учета подарков, согласно данным исследования Superjob.



Сумма в 18,4 тыс. рублей превысила показатели прошлых лет: в 2020 году она составляла 17,5 тыс. рублей, а еще годом ранее — 18 тыс. Показатель средних трат казанцев не сильно отличается от показателей по России: в среднем по стране на новогодние праздники опрошенные планируют тратить 18,5 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В списке городов Казань попала в десятку с самыми большими тратами, заняв седьмое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, а еще Самары, Омска и Уфы.

Маргарита Головатенко