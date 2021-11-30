Глава «Нафтогаза»: нет даже намека на переговоры по транзиту газа с Россией
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская сторона не желает начинать обсуждение о заключении договора на транзит российского газа.
«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров», — приводит его слова агентство Reuters.
Витренко добавил, что из-за участия «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока — 2» Киев не имеет возможности остановить этот процесс.
В середине ноября немецкий регулятор BNetzA принял решение о том, что «Нафтогаз Украина» будет участвовать в сертификации «Северного потока — 2».
Ранее глава «Нафтогаза» заявлял о растущих рисках войны с Россией из-за отсутствия газового транзита.
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