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Глава «Нафтогаза»: нет даже намека на переговоры по транзиту газа с Россией

09:17, 30.11.2021
Глава «Нафтогаза»: нет даже намека на переговоры по транзиту газа с Россией
Фото: скриншот nord-stream2

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская сторона не желает начинать обсуждение о заключении договора на транзит российского газа.

«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров», — приводит его слова агентство Reuters.

Витренко добавил, что из-за участия «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока — 2» Киев не имеет возможности остановить этот процесс.

Фото: gazprom.ru

В середине ноября немецкий регулятор BNetzA принял решение о том, что «Нафтогаз Украина» будет участвовать в сертификации «Северного потока — 2».

Ранее глава «Нафтогаза» заявлял о растущих рисках войны с Россией из-за отсутствия газового транзита.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефть

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