Глава «Нафтогаза» заявил о растущих рисках войны с Россией из-за отсутствия газового транзита

Украина будет больше подвержена риску войны с Россией после запуска газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью газете Financial Times, пишет «РИА Новости».

— (Если, — прим. ред.) не будет физического транзита (газа, — прим. ред.) через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями, — сказал Витренко.

Фото: gazprom.ru

Новый газопровод «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в сентябре, готов поставлять газ в Европу в объеме 55 млрд куб. м в год. Об этом сообщил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова начать поставки по «Северному потоку — 2» на следующий день после получения разрешения от европейского регулятора.

