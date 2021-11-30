«Детское шампанское» предложили продавать под другим названием

В России предложили переименовать торговое название «детское шампанское». С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

В своем письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова Хамзаев отметил, что обычно под шампанским подразумевают игристый алкогольный напиток. Название «детское шампанское», по его мнению, рекламирует алкогольный напиток и создает у детей опасный ассоциативный ряд.

«Предлагаю запретить использование в России товарного наименования «детское шампанское», а сами эти напитки — безалкогольные, сокосодержащие — оставить в продаже под нейтральным наименованием», — приводит текст обращения RT.

Также Хамзаев предложил запретить продавцам выкладывать детские товары рядом с алкогольной продукцией.

Ранее Межпрофессиональный комитет вин Шампани отменил рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию.



Ольга Шагиева