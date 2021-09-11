Комитет вин Шампани отменит рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию

Фото: Максим Платонов

Межпрофессиональный комитет вин Шампани отменит рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию. Она перестанет действовать с 15 сентября, пишет ТАСС.

Как сообщают французские СМИ, эмбарго решили отменить, так как Комитет решил, что к рассмотрению проблемы защиты географического наименования игристого напитка Францией, Европой и Россией привлечено достаточно внимания. Немаловажную роль в этом сыграли производители из Шампани.

Этим летом президент России Владимир Путин подписал поправку к закону, разрешающую использование российского термина «шампанское» для игристых вин, произведенных в РФ. Это вызвало переполох среди французских производителей, поскольку он потребует от них использования общего термина «игристое вино» на обратной стороне бутылок, продаваемых в России.

Крупные французские производители, такие как Moët Hennessy, выразили разочарование по поводу нового положения, после чего отрасль в целом призвала приостановить поставки в Россию. Подробнее — в материале «Реального времени».

Hешение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович назвал шантажом. «Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже», — заявил он.



Татьяна Демина