В Крыму из-за сильного ветра без электричества остались более 35 тысяч человек

В Крыму из-за сильных порывов ветра без электроэнергии остались около 37 тысяч человек. Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, ветер стихнет через несколько часов, однако это ненадолго: усиление может произойти уже завтра. Аксенов призвал жителей Крыма по возможности оставаться дома, так как в таких погодных условиях высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций и получения травм.

Сегодня сильный ураган обрушился и на Стамбул, в результате него погибли четыре человека, а пострадали еще 19. Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии. В связи с погодными условиями также возникли проблемы с авиасообщением.

Диана Жиленкова