Из-за урагана в Стамбуле погибли четыре человека

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В результате урагана, обрушившегося на турецкий город Стамбул, погибли четыре человека, еще 19 получили ранения. Трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает администрация губернатора.

Из-за ураганного ветра не могут завершиться авиарейсы, они перенаправляются в Анкару и Измир, передает «РИА Новости».



В прошлом месяце сильный ураганный ветер обрушился на столицу России. Из-за него с кремлевской стены обрушились строительные леса, повредился зубец. За короткий промежуток времени в Москве температура воздуха упала вдвое.

Летом в Башкирии в результате урагана погибла 14-летняя школьница. Из-за порывистого ветра сорвало кровлю крыши со здания торгового центра, и она упала на проходящую мимо девочку. В течение нескольких недель врачи боролись за ее жизнь, однако спасти девочку не удалось.

Диана Жиленкова