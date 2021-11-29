Чистая прибыль «Татнефти» в третьем квартале увеличилась по МСФО до 52,06 млрд рублей
«Татнефть» по итогам третьего квартала увеличила чистую прибыль по МСФО до 52,06 млрд рублей, что на 7% больше по сравнению со II кварталом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.
Текущий результат, хоть и показал рост, оказался меньше прогноза аналитиков: ожидалось, что прибыль компании в III квартале составит 53,54 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года прибыль «Татнефти» увеличилась в 1,46 раза. Чистая прибыль компании за девять месяцев 2021 года в сравнении с 2020-м показала рост в 1,8 раза — до 144,3 млрд рублей.
В третьем квартале выручка «Татнефти» по сравнению со вторым увеличилась на 4,1%, до 323,8 млрд рублей. EBITDA — снизилась на 1,5%, до 74,5 млрд рублей. Выручка от продажи нефти в третьем квартале составила 164,8 млрд рублей, по сравнению со вторым кварталом больше на 10,7%. Выручка от реализации нефтепродуктов уменьшилась на 11,5%, составив 122,2 млрд рублей.
В третьем квартале этого года выручка от реализации продукции нефтехимии выросла на 10,6% и составила 17,5 млрд рублей. Свободный денежный поток компании за тот же период вырос до 54,3 млрд рублей.
На прошлой неделе совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2021 года.
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