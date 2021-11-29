Чистая прибыль «Татнефти» в третьем квартале увеличилась по МСФО до 52,06 млрд рублей

«Татнефть» по итогам третьего квартала увеличила чистую прибыль по МСФО до 52,06 млрд рублей, что на 7% больше по сравнению со II кварталом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.



Текущий результат, хоть и показал рост, оказался меньше прогноза аналитиков: ожидалось, что прибыль компании в III квартале составит 53,54 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года прибыль «Татнефти» увеличилась в 1,46 раза. Чистая прибыль компании за девять месяцев 2021 года в сравнении с 2020-м показала рост в 1,8 раза — до 144,3 млрд рублей.

В третьем квартале выручка «Татнефти» по сравнению со вторым увеличилась на 4,1%, до 323,8 млрд рублей. EBITDA — снизилась на 1,5%, до 74,5 млрд рублей. Выручка от продажи нефти в третьем квартале составила 164,8 млрд рублей, по сравнению со вторым кварталом больше на 10,7%. Выручка от реализации нефтепродуктов уменьшилась на 11,5%, составив 122,2 млрд рублей.

В третьем квартале этого года выручка от реализации продукции нефтехимии выросла на 10,6% и составила 17,5 млрд рублей. Свободный денежный поток компании за тот же период вырос до 54,3 млрд рублей.

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На прошлой неделе совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2021 года.

Маргарита Головатенко