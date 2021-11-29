Медведев заявил, что в России нельзя допускать возникновения этнических анклавов

Фото: Олег Тихонов

Необходима организация постоянного мониторинга угроз в различных точках мира, откуда могут возникать новые миграционные волны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, ситуация, которая возникла на белорусско-польской границе, является одним из самых тяжелых европейских кризисов. Он грозит возникновением глобальных отсроченных последствий.

Фото: Максим Платонов

Также Медведев заявил, что власти РФ не должны допустить появления этнических анклавов на территории России. Так, необходимо применение дополнительных мер для улучшения адаптации иностранцев в стране, а также недопущения их изоляции и маргинализации, передает ТАСС.

В начале месяца глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. По его словам, такая мера и еще ряд других поспособствуют снижению вероятности проникновения на рынок труда РФ «криминальных элементов».



Диана Жиленкова