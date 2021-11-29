Медведев заявил, что в России нельзя допускать возникновения этнических анклавов
Необходима организация постоянного мониторинга угроз в различных точках мира, откуда могут возникать новые миграционные волны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, ситуация, которая возникла на белорусско-польской границе, является одним из самых тяжелых европейских кризисов. Он грозит возникновением глобальных отсроченных последствий.
Также Медведев заявил, что власти РФ не должны допустить появления этнических анклавов на территории России. Так, необходимо применение дополнительных мер для улучшения адаптации иностранцев в стране, а также недопущения их изоляции и маргинализации, передает ТАСС.
В начале месяца глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. По его словам, такая мера и еще ряд других поспособствуют снижению вероятности проникновения на рынок труда РФ «криминальных элементов».
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