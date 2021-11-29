В Татарстане появится электронная очередь для записи в школу
С 1 апреля 2022 года в Татарстане появится новый вид государственных услуг — электронная очередь для записи в школу в первый и десятый классы. Об этом сообщается на сайте Минобра республики.
Подача заявлений будет запущена в пилотном режиме с началом приемной кампании в первый класс. Принимать будут не только одно заявление, но и весь пакет документов. Затем ребенок ставится на учет, и родители могут следить за очередностью.
По словам руководителя департамента надзора и контроля в сфере образования Рамиса Музипова, не стоит волноваться из-за того, что очередь может сдвинуться вниз. Он объяснил то, что родители подали заявление в первый день начала регистрации, не означает, что ребенка зачислят первым.
Ранее сообщалось, что в Татарстане родители специально покупают липовые временные прописки, чтобы их дети поступали в первые классы престижных лицеев. Стоит такая прописка от 3 до 14 тысяч рублей.
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