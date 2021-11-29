В Татарстане родители покупают временные прописки для поступления детей в престижные лицеи

В РТ родители нарочно покупают липовые временные прописки, чтобы их дети поступали в первые классы престижных лицеев.

Минобразования и науки РТ в 2021 году «вскрыло» ситуацию с так называемыми «резиновыми квартирами», когда с целью поступления детей в первый класс (в нужную престижную гимназию или лицей) родители нарочно получают временную прописку. Фактически татарстанцы нарочно прописывают ребенка, чтобы тот быстрее мог попасть в ту или иную школу.

— Установили. Проверили. Оказалось, что никто чаще всего не проживал в таких квартирах и не намерен был проживать, — заявил сегодня замминистра образования и науки РТ — руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов на пресс-конференции, посвященной борьбе с коррупцией. — Выявили, что в интернете огромное число предложений именно по продаже временных прописок для поступления в детсады или школы!

Цена такой прописки от 3 тысяч рублей (за трехмесячную прописку) до 14 тысяч рублей (за пятилетнюю временную прописку ребенка). В результате подобной теневой продажи в отдельных учреждениях выявляли адреса квартир, по которым «проживают» сразу несколько детей, не знакомых друг другу. В частности, в лицеях №183, №186, №185, №187 по два ребенка проживало на одной квартире, учащиеся в большинстве из этих учреждений. Сразу четыре ребенка «временно проживали» на одной квартире, чтобы только учиться в гимназии №179 и лицее №182.

Фото: realnoevremya.ru

Чтобы ограничить «теневую продажу прописок», Минобразование РТ уже направило свои заявления в МВД, а в Минпросвещение РФ направило обращение с просьбой урегулировать проблему (пока в перечень документов для поступления в 1 класс законно предоставлять и временную прописку).

— Это не только проблема Татарстана, но, наверное, и других субъектов РФ, — предположил Музипов.

В Минобразования РТ, чтобы минимизировать коррупционные риски, с 1 апреля 2022 года также планируют запустить открытую публичную электронную очередь, чтобы родители понимали, «почему очередь движется». В частности, там будет указаны преимущества того или иного ребенка по поступлению в тот или иной первый класс (в том числе по проживанию на территории школы). Сделана очередь будет по примеру такой же электронной очереди в детские сады, запущенной еще 8 лет назад.

Сергей Афанасьев