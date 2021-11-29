В Казани временно изменится маршрут автобуса №31

В Казани с 30 ноября временно изменится схема движения автобуса №31. Об этом сообщает сайт мэрии столицы Татарстана.

Маршрут №31 будет следовать в направлении до остановки «Мехобъединение», разворачиваясь на пересечении улиц Кызыл Татарстан и Меховщиков, далее — в обратном направлении. В это же время появится автобусный маршрут №31а «Старое Победилово — Макаронная фабрика» с разворотом на пересечении улиц Юл Урам и Магистральной, далее — по маршруту в обратном направлении.

Причиной изменения схемы движения автобусов стали строительные работы по ул. Меховщиков. После их завершения маршрут 31-го автобуса восстановится.

Фото: Максим Платонов

В середине ноября сообщалось об изменении маршрута №47 в связи с ограничением кругового движения по Оренбургскому тракту в направлении Деревни Универсиады. До 1 декабря в маршрут войдет дополнительный участок: ул. Мавлютова — проспект Победы (остановка «Деревня Универсиады») — Оренбургский тракт (внутренний проезд) — Деревня Универсиады (конечная остановка).



Дарья Акимова