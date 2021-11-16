В Казани временно изменится маршрут автобуса №47

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани автобус №47 будет временно курсировать по измененному маршруту. Причиной стало ограничение кругового движения по Оренбургскому тракту в направлении Деревни Универсиады, которое продлится до 1 декабря.

С завтрашнего дня в маршрут №47 войдет дополнительный участок: ул. Мавлютова — проспект Победы (остановка «Деревня Универсиады») — Оренбургский тракт (внутренний проезд) — Деревня Универсиады (конечная остановка), сообщают в мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось об изменении маршрута троллейбуса №8 в связи с ликвидацией кругового движения на Оренбургском тракте. Теперь расстояние маршрута увеличилось на три километра. Каждый день по нему будут ходить 17 троллейбусов с интервалом движения пять-шесть минут.

Диана Жиленкова