СМИ: в Швейцарии из-за нового штамма коронавируса отменили зимнюю Универсиаду 2021 года

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В Швейцарии из-за распространения омикрон-штамма коронавируса отменили зимнюю Универсиаду 2021 года. Об этом сообщили СМИ.

Официальной информации об отмене зимней Универсиады пока нет. На главной странице сайта Международной федерации университетского спорта по-прежнему размещен анонс мероприятия.

По данным источника ТАСС, решение об отмене зимней Универсиады связано с введением властями Швейцарии десятидневного карантина для приезжающих из стран Африки. В государстве уже зафиксировали вероятный случай заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Скриншот www.fisu.net

XXX Всемирная зимняя универсиада должна была пройти с 11 по 21 декабря в городе Люцерн. Изначально ее планировалось провести в январе этого года.

В Универсиаде планировала принять участие и сборная России. Претендовали на участие в ней девять спортсменов из Татарстана.



Татьяна Демина