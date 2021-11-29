Новости экономики

13:08 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

АКРА повысило рейтинг банка «Ак Барс» до «A(RU)», изменив прогноз на «стабильный»

12:54, 29.11.2021

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило рейтинг банка «Ак Барс» до уровня «A(RU)», прогноз изменился на «стабильный», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Рейтинг повысился в связи с «улучшением оценки фондирования и ликвидности вследствие изменения расчета позиции банка по ликвидности». Улучшено расчетное значение показателя дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) в связи с пролонгированием крупнейшими вкладчикам сроков размещения средств в банке. Сохраняются адекватные оценки бизнес-профиля банка и его позиции по капиталу, слабые оценки риск-профиля.

На итоговый уровень рейтинга позитивно влияет высокая вероятность поддержки со стороны органов власти. По мнению экспертов агентства, дефолт банка может повлечь сбой банковской системы Татарстана и повысить репетиционные риски для региона. К тому же банк участвует в социально важных проектах: платежная система для общественного транспорта и электронные платежи. По ним банк обслуживает 100% платежей населения.

В АКРА пояснили, что к позитивному рейтинговому действию может привести сокращение динамики роста кредитного портфеля при неухудшении его качества. «Стабильный» прогноз предполагает неизменность рейтинга в течение 12—18 месяцев с высокой вероятностью.

В декабре прошлого года АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Ак Барс Банка» на уровне «A-(RU)» с позитивным прогнозом.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанки Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок