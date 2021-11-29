АКРА повысило рейтинг банка «Ак Барс» до «A(RU)», изменив прогноз на «стабильный»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило рейтинг банка «Ак Барс» до уровня «A(RU)», прогноз изменился на «стабильный», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз агентства.



Рейтинг повысился в связи с «улучшением оценки фондирования и ликвидности вследствие изменения расчета позиции банка по ликвидности». Улучшено расчетное значение показателя дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) в связи с пролонгированием крупнейшими вкладчикам сроков размещения средств в банке. Сохраняются адекватные оценки бизнес-профиля банка и его позиции по капиталу, слабые оценки риск-профиля.

На итоговый уровень рейтинга позитивно влияет высокая вероятность поддержки со стороны органов власти. По мнению экспертов агентства, дефолт банка может повлечь сбой банковской системы Татарстана и повысить репетиционные риски для региона. К тому же банк участвует в социально важных проектах: платежная система для общественного транспорта и электронные платежи. По ним банк обслуживает 100% платежей населения.

В АКРА пояснили, что к позитивному рейтинговому действию может привести сокращение динамики роста кредитного портфеля при неухудшении его качества. «Стабильный» прогноз предполагает неизменность рейтинга в течение 12—18 месяцев с высокой вероятностью.

В декабре прошлого года АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Ак Барс Банка» на уровне «A-(RU)» с позитивным прогнозом.

Маргарита Головатенко