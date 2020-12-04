Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Ак Барс Банка на уровне «A-(RU)» с позитивным прогнозом

Агентство сохраняет позитивный прогноз, ожидая улучшения риск-профиля банка на горизонте 12–18 месяцев вследствие повышения качества кредитного портфеля, несмотря на волатильность показателя проблемной задолженности в 2020 году.



Адекватный бизнес-профиль (bbb) характеризуется устойчивой франшизой Ак Барс Банка на банковском рынке РТ, а также его ролью в качестве опорного банка Правительства РТ. Поддержку оценке оказывает высокая диверсификация операционного дохода банка. Стратегия банка направлена на развитие бизнеса в формате универсальной кредитной организации как в масштабах РТ, так и на федеральном уровне, — говорится в пресс-релизе агентства АКРА.



Также агентство отмечает снижение объема проблемной и потенциально проблемной задолженности, в том числе за счет сокращения объема ссуд, просроченных более чем на 90 дней.



По оценке АКРА, Ак Барс Банк обладает высокой способностью выдерживать отток денежных средств на относительно коротком временном горизонте, что подтверждается значением показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ).



Кредитный рейтинг присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, Методологии анализа взаимосвязи рейтингуемых лиц с государством, а также Основных понятий, используемых Аналитическим кредитным рейтинговым агентством в рейтинговой деятельности.



Впервые агентство АКРА присвоило Ак Барс Банку кредитный рейтинг 11 декабря 2018 года.



С полной версией пресс-релиза АКРА можно ознакомиться по ссылке.

АК БАРС БАНК (ПАО)



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