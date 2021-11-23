Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев текущего года

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2021 года. Учитывая ранее выплаченные дивиденды за первые шесть месяцев текущего года, рекомендуется выплатить 26,5 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Внеочередное общее собрание акционеров назначено на 29 декабря этого года. Совет директоров «Татнефти» рекомендовал к 10 января 2022 года определить список лиц, которые имеют право на получение дивидендов.

Фото: tatneft.ru

В конце сентября на внеочередном собрании «Татнефти» акционеры компании одобрили дивиденды за первое полугодие текущего года в размере 16,52 рубля на все виды акций.

Диана Жиленкова