Татарстану хватит лекарств для амбулаторного лечения COVID-19 до конца 2021 года

В Татарстане закуплены лекарства для лечения COVID-19 и ОРВИ на амбулаторном этапе до конца 2021 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Марата Садыкова.

По его словам, совместно с Росздравнадзором были проведены объезды государственных и частных аптек. Нигде дефицит препаратов не обнаружен.

Кроме этого, из федерального и республиканского бюджетов были получены средства для закупки лекарств, на которые они были закуплены до конца текущего года.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Общественная потребительская инициатива предупредила Росздравнадзор о возможном сезонном дефиците лекарств от гриппа, простуды и COVID-19 в России. В некоторых регионах можно было наблюдать перебои с поставкой и рост цен на 5—10 процентов.





Дарья Акимова