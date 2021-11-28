В Екатеринбурге прошел согласованный властями пикет против QR-кодов

Сегодня в Екатеринбурге прошел пикет против QR-кодов, согласованный властями. В нем приняли участие около 300 человек. Об этом сообщают «РИА Новости».

Организаторами выступила местная общественная организация родителей. Акция прошла возле спорткомплекса «Уралец».

Ранее в Свердловской области была введена система QR-кодов для посещения общественных мест, таких как заведения культуры и спорта, салоны красоты, санатории, общепит, торговые центры. Помимо этого, введена обязательная вакцинация для работников сферы образования и обслуживания, органов власти и местного самоуправления и муниципальных служащих.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани тем временем жители без QR-кодов нашли новые способы добраться до работы. В соцсетях казанцы рассказывают, как кто-то кооперируется на такси, а кто-то садится в так называемые «народные такси», где автомобилисты предлагают подбросить их до нужного места.









Дарья Акимова