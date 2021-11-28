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В Кремле надеются на проведение встречи Путина и Байдена в этом году

19:44, 28.11.2021
В Кремле надеются на проведение встречи Путина и Байдена в этом году
Фото: kremlin.ru

В Кремле выразили надежду, что встреча российского президента Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдет до конца 2021 года. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова.

Песков рассказал, что точной даты по-прежнему нет, но в Кремле надеются, что она пройдет до конца нынешнего года. Общение, скорее всего, пройдет, в таком случае, в формате видеоконференции.

Фото: kremlin.ru

Ранее представитель Кремля уже говорил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена могут состояться до конца 2021 года. Главными темами общения могут стать Украина и действия НАТО около российских границ.


Дарья Акимова
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