Песков: на встрече Путина и Байдена главными темами станут Украина и НАТО

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена могут состояться до конца 2021 года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



По его словам, главными темами разговора станут Украина, поскольку вокруг нее много споров, и действия НАТО около российских границ. Последнее вызывает обеспокоенность и вынуждает к принятию мер на своей территории.

Конкретных сроков проведения встречи пока нет, это зависит от графиков президентов. Для Москвы Предпочтителен видеоформат встречи, но это решение примут главы государств, сообщает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Путин в четверг заявил, что России необходимо добиться долгосрочных гарантий безопасности со стороны Запада. По словам президента РФ, действия западных стран в Черном море выходят за рамки — стратегические бомбардировщики летают на расстоянии 20 км от государственной границы.

Маргарита Головатенко