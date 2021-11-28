Умер основатель «Формулы-1» Фрэнк Уильямс

Сегодня в Великобритании скончался бывший руководитель и основатель команды «Формулы-1» «Williams» Фрэнк Уильямс. Ему было 79 лет. Об этом сообщается на сайте команды.

О причинах его смерти ничего неизвестно. Сообщается, что он страдал от болезни последние несколько лет.

Уильямс основал команду в 1966 году. Williams девять раз выигрывала Кубок конструкторов «Формулы-1» в период с 1980 по 1997 год. Всего на ее счету 114 побед в Гран-при.

Фото:williamsf1.com

В марте 2019 года скончался гоночный директор автогонок «Формула-1» Чарли Уайтинг. Ему было 67 лет.









Дарья Акимова