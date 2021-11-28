382 рабочих и 159 единиц спецтехники очищают улицы Казани от снега

На уборку улиц от снега сегодня вышли 382 дорожных рабочих и 159 единиц специальной техники, в числе которых 57 комбинированных дорожных машин, 55 тракторных щеток, 6 самосвалов, 21 фронтальный погрузчик, 12 МКСМ «Барсик», сообщили в исполкоме.

Снег вывозят с участков улиц: Аметьевской, Беломорской, Журналистов, Зорге, Ипподромной, Качалова, Кирпичникова, Мавлютова, Моисеева, Назарбаева, Павлюхина, Фучика, проспекта Победы и других участков.

Фото: kzn.ru

Между тем синоптики предупредили о метели с 18:00 с ухудшением видимости до 1-2 км.

Ольга Шагиева