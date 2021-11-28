Новости общества

14:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

382 рабочих и 159 единиц спецтехники очищают улицы Казани от снега

13:43, 28.11.2021 1
382 рабочих и 159 единиц спецтехники очищают улицы Казани от снега
Фото: kzn.ru

На уборку улиц от снега сегодня вышли 382 дорожных рабочих и 159 единиц специальной техники, в числе которых 57 комбинированных дорожных машин, 55 тракторных щеток, 6 самосвалов, 21 фронтальный погрузчик, 12 МКСМ «Барсик», сообщили в исполкоме.

Снег вывозят с участков улиц: Аметьевской, Беломорской, Журналистов, Зорге, Ипподромной, Качалова, Кирпичникова, Мавлютова, Моисеева, Назарбаева, Павлюхина, Фучика, проспекта Победы и других участков.

Фото: kzn.ru

Между тем синоптики предупредили о метели с 18:00 с ухудшением видимости до 1-2 км.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:12
    На Ямашева возле Бахетле и Макдоналдса не видел ни одного рабочего убирающего снег и ни одной единицы спецтехники. Это шутка про работающих и работающую технику?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также