В Челнах на опасных участках дорог стали устанавливать светофоры и ограждения

Фото: соцсети

В Набережных Челнах на опасных участках дорог начали устанавливать ограждения и светофоры. Это сделали после многочисленных просьб граждан, а также резонансных ДТП.

Как пишут "Татарстан 24", на 1046-м километре трассы М-7 установили переходно-скоростная полоса торможения. На перекрестке проспектов Хасана Туфана и Московского установили ограждения, чтобы люди не перебегали проезжую часть.

Также идет монтаж светофоров с вызывным устройством на переходах возле остановки «Университетская» по проспекту Сююмбике и на улице Машиностроительная. После этого светофор появится на перекрестке Гостева — Фоменко, где недавно была сбита 9-летняя девочка.

Фото: соцсети

Ранее жители поселка Замелекесье в Челнах с 2018 года просили у властей светофор и организацию сквозного движения на участке дороги, на котором на прошлой неделе сбили ребенка.



Ольга Шагиева