Жители челнинского поселка с 2018 года выпрашивают у властей светофор на дороге, где сбили ребенка

Фото: соцсети

Жители поселка Замелекесье в Челнах с 2018 года просят у властей светофор и организацию сквозного движения на участке дороги, на котором на прошлой неделе сбили ребенка, сообщил общественный активист и предприниматель Андрей Мазур.



Власти тогда отказали и обосновали — реконструкция дороги не предусмотрена, и на это не заложено средств. Когда строилась гимназия №14, Мазур обратился с просьбой о переходе повторно. На месте тогда установили односекционные светофоры и искусственные дорожные неровности.

Вопрос обустройства дорожных объектов пообещали рассмотреть в последующие годы. Жители района теперь намерены обращаться в ГИБДД Татарстана, сообщает Chelny-biz.

Фото: соцсети

ДТП произошло 12 ноября вечером — на пешеходном переходе проспекта Фоменко-Гостева сбили 9-летнюю девочку. Горожане называют этот перекресток «злосчастным», поскольку здесь не установили светофор и не проводят реконструкцию.

Маргарита Головатенко