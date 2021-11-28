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В Приморье убили занесенного в Красную книгу амурского тигра

10:30, 28.11.2021
В Приморье убили занесенного в Красную книгу амурского тигра
Фото: Евгения Патановская

В Красноармейском районе Приморского края в лесу убили краснокнижного амурского тигра. Региональное УМВД возбудило уголовное дело.

«В полицию поступило сообщение о том, что в 30 километрах от села Глубинное Красноармейского района Приморья в лесном массиве обнаружена туша дикого животного. По предварительной информации, самец амурского тигра погиб в результате огнестрельного ранения», — сообщили в управлении.

Уголовное дело завели по признакам преступления по статье «Незаконные добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации)». Сейчас полиция ищет причастных к убийству животного. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу.

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