Казанцы без QR-кодов нашли новые способы добраться до работы

Фото: Максим Платонов

Казанцы делятся в соцсетях новыми историями, как добраться до работы пассажирам без QR-кодов. Некоторые кооперируются на такси, другие — садятся в так называемые «народные такси» — автомобилисты предлагают подбросить их до нужного места.

В чатах казанцы без возможности проехаться общественным транспортом, обсуждают возможность покупки «народного автобуса», который будет возить пассажиров без ограничений.

Еще несколько человек рассказали, как им помогли добраться до работы незнакомые люди. Так, одна женщина сообщила, что для этого достаточно проголосовать на дороге с маской в руке. Водители, которые готовы подвезти непривитых горожан, помечают свои машины красными ленточками, чтобы их было видно в общем потоке.