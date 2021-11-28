Трем категориям пенсионеров проиндексируют пенсии с 1 декабря

Трем категориям пенсионеров автоматически проиндексируют выплаты с первого декабря 2021 года. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

В два раза — до 12 ,88,96 рубля вырастет пенсия у тех, кто отпраздновал в ноябре 80-летний юбилей. Также пенсия прибавится у тех, кто работал до августа 2021 года, а затем уволился. С 1 декабря им начислят автоматическую прибавку с дополнительной доплатой за три месяца. Также на повышенные выплаты могут претендовать те, кто подал документы на перерасчет.

В России со следующего года изменится порядок выплаты пенсий. Например, выплачивать и доставлять пенсию могут раньше указанного срока на территории, где введен режим ЧС. А если человек пожелает получать пенсию через почту или иную организацию, которая ее доставляет, то в заявлении о доставке он может привести сведения о перечислении не полученной им в данном месяце суммы пенсии на свой счет в банке.



Ольга Шагиева