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В России со следующего года изменится порядок выплаты пенсий

07:17, 21.11.2021
В России со следующего года изменится порядок выплаты пенсий
Фото: realnoevremya.ru

В России с 1 января 2022 года вступают в силу обновленные правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, которые ранее утвердил Минтруд РФ. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Например, выплачивать и доставлять пенсию могут раньше указанного срока на территории, где введен режим ЧС. А если человек пожелает получать пенсию через почту или иную организацию, которая ее доставляет, то в заявлении о доставке он может привести сведения о перечислении не полученной им в данном месяце суммы пенсии на свой счет в банке.

Фото: Максим Платонов

В этом месяце в Пенсионном фонде России рассказали, при каких условиях может прекратиться выплата пенсий. Начисление может остановиться в четырех случаях. Например, выплаты прекращаются, если человек вовремя не подтвердил инвалидность.

Диана Жиленкова
Общество

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