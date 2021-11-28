В Казани 85% водительниц такси совмещают работу и материнство

Фото: Максим Платонов (архив)

Среди женщин-водителей такси в Казани 85% совмещают работу с материнством. Такие данные приводит пресс-служба сервиса городской мобильности «Ситимобил».

Согласно опросу, у 70% опрошенных есть двое или трое детей, у четверти — один ребенок, у остальных — больше трех детей. 32% респонденток проводят с детьми от трех до пяти часов в день, 33% — не меньше пяти часов, а 17% успевает потратить на них только час или два в день. 42% женщин периодически подвозят своих детей в школу или детский сад перед выходом на смену.

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», психолог Марина Решетникова считает женщин, совмещающих работу и родительство, хорошим примером для подражания. Она добавила, что работающие мамы часто переживают из-за того, что проводят меньше времени с детьми. По мнению психолога, не стоит беспокоиться по этому поводу, так как количество проведенных вместе часов не всегда равно их качеству. Матерям важно быть в гармонии с собой, своим психологическим и физическим здоровьем.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно еще одному опросу «Ситимобила», в Казани один самых высоких показателей сплоченности водительского сообщества таксистов среди других городов России — 43%.



Дарья Акимова