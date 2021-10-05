В Казани один самых высоких показателей сплоченности водителей такси

В Казани один самых высоких показателей сплоченности водительского сообщества таксистов среди других городов России: 43% считают других водителей коллегами, общаются с ними и делятся новостями, еще 21% поддерживают приятельские отношения с другими водителями такси. Лишь порядка 7% общаются с коллегами только при необходимости. Остальные держатся в одиночестве, согласно данным опроса сервиса городской мобильности «Ситимобил».



80% водителей рассказали, что общаются с другими водителями вне зависимости от принадлежности к какому-либо агрегатору или таксопарку. Порядка 60% водителей оказывают помощь на дороге всем автолюбителям.

Как показало исследование, более 65% водителей такси гордятся успехами коллег и радуются, когда слышат об их успехах, а 7% при этом чувствуют сопричастность к профессии. Слыша плохие новости о такси, треть водителей испытывает чувство тревожности, а более 20% искренне хотят помочь пострадавшей стороне. 23% водителей стараются абстрагироваться от этого, 14% признались, что, узнав что-то плохое о такси, испытывают стыд или смущение.

В роли пассажиров таксисты бывают нечасто. 45% вызывают машину 1-2 раза в год в случае крайней необходимости, еще четверть пользуются такси около двух раз в месяц. 5% опрошенных садятся в такси исключительно в роли водителя, а 23% передвигаются в такси довольно часто.

51% водителей довольны своей работой, еще 46% полагают, что впечатление о работе водителя зависит от разных обстоятельств.

Фото: pixabay.com

Опрос проводился среди водителей, подключенных к «Ситимобил», в опросе приняли участие 3 265 респондентов из разных городов России. Водители не являются сотрудниками компании «Ситимобил», они сотрудничают с сервисом через таксопарки-партнеры.

Маргарита Головатенко