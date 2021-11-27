Скончался 16-летний игрок МХК «Динамо» Валентин Родионов

Сегодня, находясь в реанимации, умер защитник молодежного хоккейного клуба «Динамо» и юниорской сборной России Валентин Родионов. Ему было 16 лет. Об этом сообщается на сайте клуба.

21 ноября, во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения, хоккеисту стало плохо и он потерял сознание. Юноше была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и прооперирован. Шесть дней он находился в реанимации, но сегодня его не стало.

Сообщалось также, что он был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой после удара о борт.

Фото: mhk.dynamo.ru

В июне в возрасте 30 лет умер один из лидеров сборной России по хоккею с мячом Максим Ишкельдин. Причиной смерти назвали оторвавшийся во сне тромб.



Дарья Акимова