Скончался лидер сборной России по хоккею с мячом Ишкельдин. Ему было 30 лет

В возрасте 30 лет скончался один из лидеров сборной России по хоккею с мячом Максим Ишкельдин. Информацию подтвердили в Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

По некоторым данным, хоккеиста нашли утром умершим в своей постели. Причиной смерти признали оторвавшийся во сне тромб.

«Федерация хоккея с мячом России, тренерский штаб и игроки мужской национальной сборной выражают глубокие соболезнования родным и близким Максима. Это невосполнимая потеря для мирового хоккея с мячом и всего российского спорта», — говорится в сообщении ФХМР.

Фото: rusbandy.ru

Ишкельдин — шесть раз выигрывал чемпионат мира в составе сборной России. По итогам прошедшего сезона он в составе красноярского «Енисея» в пятый раз за карьеру стал чемпионом России. Также в его активе две победы в Кубке страны.

За время выступлений Ишкельдин успел поиграть за «СКА-Хабаровск», «Зоркий», «Сибсельмаш» и «Енисей».

Кроме этого хоккеист вел свой youtube-канал «Заметки хоккеиста», на который подписано свыше 1,8 тысячи пользователей.