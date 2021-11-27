В России утвердили правила определения «границы бедности»

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Правительство России утвердило порядок определения границы бедности по России в целом и по субъектам. Об этом сообщается на сайте Минтруда РФ.

Согласно документу, начальное значение границы бедности установили на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года. Он будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции. Граница бедности будет рассчитываться по федерации ежеквартально, в региональном разрезе — каждый год.

Граница бедности не влияет на назначение мер социальной поддержки. Для назначения них по-прежнему будут использовать прожиточный минимум.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Минтруд страны рассматривал введение нового показателя — «границы бедности». Его хотят использовать для того, чтобы оценивать уровень нуждаемости жителей России.



Дарья Акимова