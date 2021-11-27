В Казани выберут меру пресечения сбытчику «незамерзайки», которой отравились студенты

В Советском районном суде рассматривается материал по избранию меры пресечения в отношении 26-летнего жителя Казани, подозреваемого в сбыте «незамерзайки» с метанолом, которой отравились студенты во время вечеринки.



Материалы планируют рассматривать в 13.00 в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 16.11.21 г. по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в результате следственных действий установили частного предпринимателя, который поставлял «незамерзайку» каршеринговой компании. Установлено лицо, реализовавшее ему ядовитую жидкость. 25 ноября СК обнаружил незаконный цех по производству «незамерзайки» на территории склада рядом с улицей Тихорецкой.

Предполагаемый владелец цеха задержан. От дачи показаний он отказался. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Казани в результате массового отравления студентов метанолом пострадали 15 человек. 15 ноября компания отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. Пострадавшими оказались молодые люди 1999—2003 годов рождения. Одна отравившаяся девушка умерла в реанимации. Все они распивали алкоголь, который купили у одного из сбытчиков, однако по ошибке выпили «незамерзайку».

Ольга Шагиева