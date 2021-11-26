Задержан предполагаемый владелец производства «незамерзайки», которую выпили отравившиеся в Казани студенты

Следственные органы СК РФ по Татарстану задержали 26-летнего жителя Казани, подозреваемого в преступлении по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает СК РФ по РТ.



В результате следственных действий установили частного предпринимателя, который поставлял «незамерзайку» каршеринговой компании. Установлено лицо, реализовавшее ему ядовитую жидкость. 25 ноября СК обнаружил незаконный цех по производству «незамерзайки» на территории склада рядом с улицей Тихорецкой.

Предполагаемый владелец цеха задержан. От дачи показаний он отказался. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: sledcom.ru

Напомним, в Казани в результате массового отравления студентов метанолом пострадали 15 человек. В начале недели компания отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. Пострадавшими оказались молодые люди 1999—2003 годов рождения. Одна отравившаяся девушка умерла в реанимации. Все они распивали алкоголь, который купили у одного из сбытчиков, однако по ошибке выпили «незамерзайку».

Недавно из больницы выписались семеро отравившихся метанолом студентов.

Маргарита Головатенко