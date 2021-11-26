Путин заявил, что механизмы демаркации границы между Арменией и Азербайджаном появятся до конца года

До конца года появятся механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Фото: kremlin.ru

На переговорах по ситуации с Нагорным Карабахом сторонам удалось продвинуться по гуманитарным вопросам, договорились о разблокировании транспортных коридоров. Трехсторонняя встреча по Карабаху прошла конструктивно, проведен глубокий анализ ситуации, приводит ТАСС слова российского лидера.

В минувшую субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились на установление прямого контакта на уровне глав Минобороны для предотвращения инцидентов на границе. В начале ноября на границах двух стран произошло обострение ситуации. МИД Армении заявил, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. В МИД Азербайджана сообщили о семи погибших.



Татьяна Леухина