АТОР: у иностранцев резко снизился спрос на вакцинные туры в Россию

Спрос среди иностранцев на туры в Россию для вакцинации против COVID-19 резко снизился за 2021 год. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В конце 2020 — начале 2021 года к этому был огромный интерес: туроператоры предлагали продумать регламенты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вакцинный туризм за рубеж из России также не является массовым, по итогам года посетить другую страну с целью вакцинации могут несколько тысяч россиян, рассказала Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В среду она сообщила, что среди россиян за полтора месяца вырос спрос на туры за границу для вакцинации. Самые частые направления: в Сербию, Германию, Венгрию, Хорватию и Грецию.



Татьяна Леухина