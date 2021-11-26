Татарстан вошел в десятку пилотных регионов, где до конца года запустят портал правового просвещения

До конца года в десяти пилотных регионах России запустят портал для просвещения в правовой сфере. Среди субъектов есть и Татарстан.

При запуске портала разработчики учтут проект «Правовая помощь онлайн», который реализуется в Ростовской области. Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала, что накануне проходил круглый стол, на котором обсуждались вопросы дальнейшего расширения бесплатной правовой помощи и ее цифровизации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также портал запустят в Вологодской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской Ульяновской областях и Краснодарском крае, передает ТАСС.

В мае президент РТ Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко заложили камень в основании здания «Квартала юстиции». Планируется, что там будут сконцентрированы все правовые услуги, которыми сможет воспользоваться каждый житель Татарстана.

Татьяна Леухина