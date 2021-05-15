В Казани построят «Квартал юстиции»

В Казани начнут строить «Квартал юстиции». В церемонии закладки камня в основание здания на улице Хади Такташа приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко.

«Квартал юстиции» в Казани — это современное городское пространство, где будут сконцентрированы все правовые услуги, которыми сможет воспользоваться каждый житель Республики Татарстан. В том числе здесь разместятся территориальное Управление Минюста России по РТ, центр бесплатной юридической помощи, центр гражданских инициатив и др.», — сообщили в пресс-службе президента РТ.

Там смогут получить юридическую помощь граждане, общественные объединения, НКО и другие организации.

Кроме того, была заложена капсула с письмом к поколению.



Ранее сообщалось, что власти России планируют создать единый федеральный информационный регистр, в который занесут сведения обо всем населении страны. Его сформируют на основе госреестра записей актов гражданского состояния.

Алексей Нечаев