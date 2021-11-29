Содержание челнинских дорог в новом году обойдется в рекордные 420 млн рублей

В новом году «под присмотром» окажутся 674 километра челнинских дорог

В Набережных Челнах запланировали выделить 422,7 млн рублей на содержание автомобильных дорог, мостов, подземных переходов, светофоров, табло и дорожных знаков. В эту сумму включены содержание, ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения. Все это запланировано на зимний и летний периоды будущего года.

Как выяснило «Реальное время», поиском исполнителя занимается местный исполком, а источником финансирования назначен муниципальный бюджет. Общая площадь дорог, подлежащих обслуживанию, составляет 5,9 миллиона квадратных метров, а их протяженность — 674 километра. Обслуживание планируется осуществлять в четыре очереди. Так, первым делом работы пройдут на дорогах с автобусным сообщением — площадь проезжей части составляет 4,4 млн кв. м с тротуарами в 342 тыс. кв. м.

Вторыми в очереди будут дороги без автобусного сообщения (площадь проезжей части — 728 тысяч кв. м, тротуаров — 228 тысяч кв. м). И наконец, работы дойдут до частного сектора с площадью проезжей части в 230 тысяч «квадратов». Подрядчика определят на электронном аукционе, который состоится 14 декабря.

Поиском исполнителя занимается местный исполком, а источником финансирования назначен муниципальный бюджет. Фото chelnyltd.ru

Этот тендер на содержание дорог стал самым крупным с 2015 года — до этого исполком размещал только отдельные мелкие тендеры на подобные работы. В этом году было размещено три тендера по 100 миллионов: два из них выиграло МУП «Предприятие автомобильных дорог» (ПАД), один — МУП «Горсвет».

Включена и чистка опор от объявлений

Согласно технической документации, летом необходимо очищать от мусора, пыли и грязи дороги, автобусные остановки, стоянки и так далее. Еще потребуется откачка воды, укрепление обочин, ремонт металлических ограждений и многое другое. Зимой объекты необходимо очищать не только от мусора, но и от снега и льда. В число работ также входят посыпание песком, полив соленой водой и обязательное дежурство спецтехники. Отдельными пунктами стоят ручная очистка территории администрации Челнов от снега, изготовление и установка досок объявлений взамен пришедших в негодность, замена мусорных мешков на урнах, установка ливневых решеток и т.д.

Под содержание в зимний и летний периоды попадают и мосты. Например, необходимо выправлять или заменять отдельные секции перильного ограждения, очищать тротуары и лестницы от пыли, грязи и мусора, а также удалять объявления с подпорных стен. Зимой, соответственно, появляются обязанности по уборке снега.

Необходимо производить чистку опор от объявлений, выправлять деформированные металлические опоры, ремонтировать и заменять светильники. Фото ledel-kama.ru

Что касается техобслуживания сетей наружного освещения, необходимо производить чистку опор от объявлений, выправлять деформированные металлические опоры, ремонтировать и заменять светильники. Также в число работ входят осмотр трасс кабельных линий, воздушной линии электропередач и перетяжка проводов на ней.

На 2022 год в Челнах запланировали ремонт моста и второй этап строительства М-7

Не стоит на месте ремонт челнинских дорог и в нынешнем году. Например, совсем недавно был отремонтирован участок дороги Набережные Челны — Сарманово протяженностью 3,7 км. Рабочие уложили верхний слой покрытия, укрепили обочины, установили дорожные знаки, оборудовали несколько остановок и др.

В планах города намечен и ремонт мостового перехода через Каму, являющегося частью федеральной трассы М-7. Работы затянутся до ноября 2023 года и потребуют почти миллиард рублей. Значительная доля (более 500 млн рублей) суммы уйдет непосредственно в 2023 году, а в текущем и следующем направят 50 и 300 млн рублей соответственно. Сам мост был построен еще в 1984 году, а последний ремонт проводился 11 лет назад. В настоящий момент техническое состояние объекта оценивается в три балла.

Строительно-монтажные работы запланированы на участке км 26+800 — км 55+300. Фото: Максим Платонов

Кроме того, на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов запланирован второй этап строительства трассы М-7. На эти цели готовы выделить более 18,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Так, строительно-монтажные работы запланированы на участке км 26+800 — км 55+300. Они должны стартовать в январе будущего года и продолжаться до осени 2024 года. Большая часть суммы (почти 10 миллиардов) уйдет в последний год работ.

Диана Жиленкова