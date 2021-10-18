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В Татарстане завершили реконструкцию участка дороги Набережные Челны — Сарманово

08:58, 18.10.2021
В Татарстане завершили реконструкцию участка дороги Набережные Челны — Сарманово

В Тукаевском районе РТ завершили реконструкцию участка дороги Набережные Челны — Сарманово. Общая протяженность участка составила 3,7 км, сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

Отмечается, что был уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 и укреплены обочины по 2,25 м с каждой стороны. Рабочие построили 5 водопропускных труб, установили 1 638 погонных метров металлического барьерного ограждения и 84 дорожных знака. Кроме того, были оборудованы 4 остановки.

Фото: Максим Платонов

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пестречинском районе капитально отремонтировали 7 км дороги Пестрецы — Чита — Янцевары.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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