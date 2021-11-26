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За сутки в России выявлено 34 690 заболевших коронавирусом

11:18, 26.11.2021
За сутки в России выявлено 34 690 заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За сутки в России выявлено 34 690 заболевших коронавирусом. Число выявленных заболевших достигло 9 502 879.

Выздоровели за сутки 36 145 человек. Всего в России переболел 8 200 971 человек.

Зафиксировано 1 235 летальных исходов. Коронавирус унес жизни 270 292 россиян.

Фото: realnoevremya.ru

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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