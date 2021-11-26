В Татарстане осудили мужчину, который сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

Фото: прокуратура РТ

39-летнего жителя Пестречинского района Татарстана суд признал виновным по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Прокуратура РТ поддержала государственное обвинение, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Днем 29 октября мужчина ехал за рулем автомобиля Geely MK Cross. На 834-м километре автомобильной дороги М-7 «Волга» он наехал на женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина погибла на месте, девятилетнюю девочку доставили в больницу с травмами.

Мужчина признал свою вину и выплатил родственникам погибшей компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Виновному назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также его лишили прав на 2,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: прокуратура РТ

Недавно в Казани водителя, сбившего 16 ноября на пешеходном переходе семейную пару, отправили в СИЗО на 2 месяца — до 16 января.

Маргарита Головатенко