В Татарстане переименовали детский оздоровительно-образовательный центр «Костер»
«Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр «Костер» при Министерстве молодежи РТ переименуют в «Республиканский молодежный центр «Костер». Постановление, подписанное премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, опубликовано на сайте кабмина РТ.
В течение 60 дней Минмолодежи РТ должно обеспечить его регистрацию в новой редакции.
Ранее в кабмине РТ подписали постановление о переименовании детских домов-интернатов для умственно отсталых детей.
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