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В Татарстане переименовали детский оздоровительно-образовательный центр «Костер»

10:35, 26.11.2021

«Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр «Костер» при Министерстве молодежи РТ переименуют в «Республиканский молодежный центр «Костер». Постановление, подписанное премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, опубликовано на сайте кабмина РТ.

В течение 60 дней Минмолодежи РТ должно обеспечить его регистрацию в новой редакции.

Ранее в кабмине РТ подписали постановление о переименовании детских домов-интернатов для умственно отсталых детей.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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