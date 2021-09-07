В Татарстане переименовали два дома-интерната

В кабмине РТ подписали постановление о переименовании детских домов-интернатов для умственно отсталых детей. Документ подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Было принято предложение Минтруда РТ о переименовании ГКУ «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» в ГКУ «Верхне-Отарский детский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства». Кроме того, переименовано ГКУ «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» в ГКУ «Дербышкинский детский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства».

Фото: sobes.tatarstan.ru

Минтруда РТ должно внести в 90-дневный срок изменения в уставы учреждений.

Недавно власти Казани внесли изменения в сети учреждений образования на 2021/2022 учебный год. Соответствующий документ опубликован в сборнике документов мэрии Казани.

Так, в Вахитовском районе «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №80 с углубленным изучением отдельных предметов» переименована в «Среднюю общеобразовательную татарско-русскую школу №80 с углубленным изучением отдельных предметов имени Каюма Насыри».

Алексей Нечаев